Les vacances préférées des Suédois

Une certitude, les Suédois choisissent le plein air en été, et se dirige vers le sud en hiver.

Alex Waltner, un blogeur de voyage Suédois avait d’ailleurs souligné que « Nous avons beaucoup de nature, en Suède, et il est naturel, dès l’enfance, de passer du temps dehors. Et en été, vous voulez le faire le plus possible ».

Parmi les destinations les plus typiques des Suédois, le sud est une référence. Lors des hivers Suédois ; qui sont longs, froids et sombres, les habitants délaissent leur pays pour de nouvelles découvertes. Ainsi, les Suédois aiment rallier la Grèce, l’Italie, l’Espagne ou encore la France. Et ce, toujours selon Alex Waltner. Néanmoins, et durant l’été, les Suédois préfèrent rester dans leur pays, pour profiter des paysages retrouvés ici. Pour Alex, des souvenirs d’enfance sont à l’ordre du jour, comme ses vacances dans un lac situé au sud de la Suède, Harasjömåla.

Le plaisir de sortir et de la découverte

Alex ajoutera également « Je me souviens des histoires sur son enfance, et de comment on vivait à cette époque. C’était simplement comme dans les vieux films. La sagesse et le temps passé dans la nature est un moment que j’ai toujours gardé vivant en moi depuis ». Cela est d’ailleurs ancré chez de nombreux Suédois, qui apprécient tout particulièrement passer du temps en pleine nature. Chaque année, les Suédois ont droit à un maximum de 25 jours de congés payés. Dans les périodes les plus prisées pour passer les vacances, il est normal d’y retrouver l’été et l’hiver.

