Les 5 villes originales à découvrir en Californie

En Californie, les visiteurs ont l’embarras du choix. L’état iconique de l’Ouest américain offre une vaste palette de villes sublimes et originales. En voici 5, à ne manquer sous aucun prétexte.

Loin de se limiter uniquement à San Francisco et Los Angeles, la Californie possède de nombreuses merveilles à découvrir. Retour sur cinq villes et villages à découvrir en Californie.

Sainte-Hélène

En plein vignoble Californien, impossible de ne pas visiter Sainte-Hélène, un endroit typique où de nombreuses activités sont possibles. Loin de s’afficher comme une grande ville, Sainte-Hélène possède un centre-ville pittoresque et capable de faire oublier le côté très (trop) animé des grandes villes.

Ojay

Toujours dans le vignoble de Californie, et située à environ 150 kilomètres au nord de Los Angeles, la ville d’Ojay est un immanquable du voyage. Notamment grâce à son architecture néo-apostolique des fiers bâtiments. Autre lieu à découvrir absolument, Nevada City.

Nevada City

Bien que le nom laisse penser le contraire, Nevada City se situe pourtant bien en Californie. Il est possible, ici, d’y admirer des bâtiments victoriens et d’effectuer de nombreuses visites. De plus, l’artisanat y tient une place très importante.

Julian

En pleine forêt de chênes et de pins, le village de Julian est hors du temps. Ici, la pomme est déclinée sous de nombreuses formes. D’ailleurs, cette petite ville a été fondée juste après la Guerre Civile et semble, depuis, s’être arrêtée pour apparaître comme un témoin des temps passés.

Monterey

Enfin, dernière ville originale à découvrir en Californie, Monterey. Monterey est notamment célèbre pour ses plages paradisiaques et son Bixby Creek Bridge. La ville met aussi en avant un festival de musique et sert même de décor à divers romans de l’écrivain John Steinbeck.

En vidéo, Echappées Belles en Californie

Prêt pour un roadtrip en Californie ? Besoin d’inspiration pour un prochain voyage dans l’Ouest américain ? Voici la vidéo intégrale du documentaire Echappées Belles sur San Francisco et la Californie.

