Pour les Canadiens, les vacances sont synonymes d’exode vers des lieux plus chauds.

Afin de fuir le climat plutôt froid du Canada, les Canadiens aiment passer leurs vacances dans des pays plus chauds. Comme le Mexique et Cuba par exemple.

Situé entre le Montana et Alberta, et à 320 kilomètres au nord de la frontière entre le Canada et les États-Unis, le Parc national de Banff affiche de nombreux glaciers impressionnants. Et cette destination est très prisée pour les Canadiens qui voyagent dans le pays. Outre le Parc national de Banff, les provinces d’Ontario, de Québec et d’Alberta sont très demandées par les Canadiens d’après Statistics Canada, l’agence du gouvernement fédéral Canadien ayant pour mandat de collecter et compiler les statistiques sur le Canada et ses habitants. Ici, Ontario et Québec offrent des villes dynamiques. Pour Alberta, la raison est simple puisque la région est le foyer des Rocheuses Canadiennes.

Les destinations mondiales

Outre les vacances préférées des Canadiens dans leur pays, les habitants aiment se diriger vers d’autres destinations, toujours d’après Statistics Canada. Ainsi, les Canadiens prennent la direction des États-Unis, du Mexique et de Cuba. Sans oublier le Royaume-Uni et la Républicaine Dominicaine. D’après les chiffres de l’European Trade Union Institute, les Canadiens possèdent dix jours de congés annuels qui sont payés, et huit jours fériés. Les périodes choisies par les Canadiens pour les vacances sont assez espacées. En effet, certains Canadiens aiment tout particulièrement l’extérieur en hiver, mais l’été reste néanmoins la période préférée ; et la plus populaire, pour partir en vacances.

