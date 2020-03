Des façons étonnantes de couper ces 3 légumes

Couper des légumes n’est pas toujours facile, et parfois même ennuyant. Pourtant avec ces façons vraiment étonnantes de les couper, tout va devenir très ludique. Un jeu d’enfant à la portée du plus grand nombre, pour découper ces 3 légumes.

Parmi les trois légumes du jour, la patate est certainement le légume le plus rébarbatif à éplucher. Bien que la peau peut apporter des vitamines, l’esthétisme du légume entier peut rebuter.

Couper une pomme de terre en s’amusant ? C’est possible

Dès lors, et avant la cuisson des patates, une incision au couteau sur tout le contour de la patate permettra, une fois cette dernière cuite à l’eau ou au four, un véritable miracle et un gain de temps considérable. En effet, une fois la cuisson terminée, il sera facile d’enlever la peau à une grande vitesse, simplement en tirant sur celle-ci. Moyen ludique de faire participer toute la famille, sans ce que cela ne ressemble à une corvée.

L’ail et le poireau

Les amateurs d’ail le savent, éplucher ces derniers peut parfois être un combat, surtout par l’odeur qui s’en dégage. Là aussi, il existe une façon étonnante de couper ce légume, sans pleurer et sans en mettre partout. Pour cela, il suffit de glisser les gousses à l’intérieur d’un bocal, le refermer, puis secouer ce dernier énergiquement. Après quelques instants, les gousses seront entièrement épluchées, d’une manière efficace. Enfin, un poireau, même s’il n’a rien de difficile à couper, peut présenter des restes de terres et autres désagréments. Pour éviter cela, il suffit de couper le poireau sur la longueur, puis de passer chaque feuille côté vert sous l’eau. Cela enlèvera toutes les impuretés.

En vidéo, des façons étonnantes de découper des légumes

