Les vacances préférées des Anglais

Pour les Anglais, les vacances sont très appréciées, et les destinations très diverses.

Dans les faits, les Anglais préfèrent passer des vacances d’été en Europe de l’Ouest. Mais ils aiment également se rendre sur les plages du sud-ouest de l’Angleterre.

La plage de Brighton, située au sud-ouest de l’Angleterre, est une destination typique pour s’offrir des vacances sans se rendre à l’étranger. D’une manière plus générale, les Anglais ; et outre la volonté de visiter Londres, se rendent souvent sur les plages du sud-ouest, comme l’aura souligné le quotidien d’information The Daily Telegraph. Ainsi, Cornwall, Devon et la fameuse plage de Brighton, sont les destinations les plus populaires pour les Anglais en été.

Les destinations hors du pays

Bien sûr, les Anglais aiment également se diriger vers d’autres pays pour connaître des vacances inoubliables. Ainsi, il est possible de citer, dans les pays les plus populaires auprès des Anglais, l’Espagne, la France et l’Italie. Sans oublier le Portugal et les États-Unis. Le tout selon les propos de The Economist, qui est un magazine d’actualité hebdomadaire apprécié dans le pays et un magazine de référence sur le plan mondial. En Angleterre, les habitants disposent, pour passer leurs vacances, de vingt jours de congé payés chaque année. Généralement, les Anglais prennent deux semaines de vacances entre le mois de juillet et le mois d’août. Certains n’hésitent d’ailleurs pas à décaler leurs vacances pour des destinations moins conventionnelles. En plein hiver, certains Anglais passent alors leurs vacances en Afrique du Nord, mais également dans les Caraïbes, notamment pour oublier un peu le froid.

Partager : Twitter

Facebook