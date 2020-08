Les vacances préférées des Français

Pour les Français, les vacances sont sacrées et ils disposent d’un minimum de cinq semaines de congé chaque année.

Lors des vacances, les Français aiment se tourner vers le camping et dans les maisons de vacances. Camille Chevalier Karfis, qui est copropriétaire de la société French Today explique.

Du côté de l’étranger, les destinations les plus prisées par les Français sont des séjours de dix jours aux États-Unis, en Asie et dans d’autres pays. Bien sûr, les voyages plus courts sur les plages d’Espagne et des découvertes à bas prix dans l’Europe de l’Est ne sont pas à exclure. Pour Camille par exemple, ses meilleurs souvenirs de vacances sont issus de gardiennage de maisons à travers toute la France, du Nord et la Bretagne, au Sud et Marseille. Cette dernière n’hésitait d’ailleurs pas à souligner que « Tout était si fonctionnel et moderne: très très différent de l’appartement parisien et de la maison de week-end ‘bourgeoise’ de mes parents dans les Yvelines », avant de rajouter que « M’y rendre me changeait vraiment de ma routine, mais comme nous y allions chaque été, c’était devenu tout aussi monotone et c’était vraiment relaxant pour tout le monde ».

Les résidences secondaires

Pour beaucoup de familles Françaises, les maisons de vacances ont une grande importance. Toujours d’après la copropriétaire de la société French Today, « La maison peut paraître un peu vieille, peu fonctionnelle ou pas très confortable, mais elle est pleine de souvenirs ». « Ça ne nous dérange pas de vivre un peu à la bohémienne, on préfère souvent le charme et l’unicité des vieux meubles aux logements de style moderne ». Pour rappel, la France possède 30 jours de congé payés et 11 jours fériés par an.

Partager : Twitter

Facebook