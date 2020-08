Les vacances préférées des Chinois

Bien qu’il soit difficile pour les Chinois de voyager, des lieux sont privilégiés.

En Chine, les habitants doivent réussir à obtenir un visa dans la plupart des pays. Pour les Chinois, la priorité est donc donnée aux terrains et autres immenses villes qui composent le pays.

Dans la liste des destinations typiques des Chinois, il est possible d’y retrouver les différentes régions, hors de celles où les Chinois vivent pendant toute l’année. Voilà ce qu’aura souligné Yuan Gao, une récente diplômée et originaire de la région Sud-Ouest de la Chine. Dans les faits, les Chinois aiment se tourner vers Hong-Kong, Shanghai et Guangzhou. Les montagnes de Yunnan et les îles tropicales d’Hainan sont aussi des destinations de choix. Voyager à l’étranger est plus compliqué pour les Chinois, qui ont besoin de visas pour autoriser l’accès à plusieurs pays.

Les vacances hors de la Chine

Outre cette difficulté, les Chinois aiment passer leurs vacances au Japon, en Corée du Sud et en Thaïlande. L’Amérique du Nord et l’Europe de l’Ouest parviennent également à se démarquer depuis plusieurs années maintenant. Si Gao adore désormais voyager, elle soulignait ne pas l’avoir beaucoup fait avec ses parents lorsqu’elle était petite. « Mes parents étaient occupés et n’avaient pas d’intérêt particulier à voyager », avant de rajouter « Mais je suis allée dans la province d’Hainan une fois avec ma famille quand j’étais jeune. J’ai adoré. Il y a de belles plages, ce qui est peu commun, car nous n’avons pas vraiment de plages en Chine avec un fond de culture chinoise« . Chaque année, les Chinois ont droit à un maximum de 15 jours de congé payés, et possèdent 11 jours fériés.

