L’émission politique est à voir en direct à la télévision sur France 2 > Une fois par mois, comme tous les mois, France 2 met en avant son émission L’émission politique. Une fois n’est pas coutume, le téléspectateur y retrouvera un direct de deux heures, et un invité du monde politique. Vous pouvez voir l’émission politique avec Gérald Darmanin en direct sur France 2, à partir de 21 heures ce jeudi 15 mars 2018.

Lors de la dernière émission politique en direct, l’invité, le Ministre de l’Éducation National, Jean-Michel Blanquer, a été jugé plus que convaincant par les téléspectateurs, avec plus de 71 % avis positifs, sur un panel de 1 052 personnes. Ce soir, un nouvel invité va tenter de faire mieux et rejoint Léa Salamé pour cela. Au cours de la soirée, François Lenglet va aborder les questions économiques, Nathalie Saint-Cricq proposera un droit de relance à la fin de l’émission, et Jean-Baptiste Marteau viendra surveiller les réseaux sociaux. Pour l’invité, il sera également question de répondre à des Français, et de se voir opposer à une personnalité politique d’un parti adverse.

Voir l’émission politique avec Gérald Darmanin en direct streaming sur France 2 et France TV

Ce soir, l’émission politique accueille Gérald Darmanin, qui est le Ministre de l’Action et des Comptes publics. Tout au long de la soirée, l’invité sera questionné sur la réforme de la SNCF et sur l’affaire sexuelle dans laquelle apparaît son nom. L’émission compte également demander à Gérald Darmanin, si Emmanuel Macron veut mettre un terme à ce statut de fonctionnaire.

Sachez que vous pouvez voir l’émission politique avec Gérald Darmanin en direct sur France 2 à la télévision dès 21 heures ce jeudi soir, mais vous pouvez aussi revoir l’émission avec le Ministre de l’Action et des Comptes publics en streaming sur le site de France TV sur Internet.

