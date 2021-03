L’émission Des Racines et des Ailes Passion Patrimoine à la TV > Ce soir, le téléspectateur présent devant son écran pourra retrouver une nouvelle émission de Passion Patrimoine, entièrement dédiée à la Corse. Vous pouvez regarder l’émission Des Racines et des Ailes Passion Patrimoine sur la Corse en vidéo sur France 3, à partir de 21 heures ce mercredi 14 mars 2018.

Ce soir, les téléspectateurs pourront découvrir la Corse, une véritable montagne située au milieu de la mer, qui compte pas moins de 120 sommets à plus de 2 000 mètres d’altitude. Ici, dans ce spectaculaire massif, l’on y retrouve de nombreux lacs et rivières. Dans la vallée du Taravo, Ghjasippina Giannesini, un anthropologue, s’intéresse de près à toutes ces maisons fortifiées.

Regarder l’émission Des Racines et des Ailes Passion Patrimoine sur la Corse en vidéo et replay sur France TV et France 3

En pleine vallée de l’Ortolo, Julie et Philippe Farinelli ont redonné vie au domaine Saparale, qui est un véritable domaine d’exception. Enfin, rencontre avec Antoine Orsini, qui veille depuis trente ans maintenant, à la faune et la flore de montagne, et, en particulier, à la truite qui colonise des tourbières en altitude.

Sachez qu’il vous est tout à fait possible de regarder l’émission Des Racines et des Ailes Passion Patrimoine sur la Corse en vidéo à la télévision sur France 3, dès 21 heures ce mercredi soir. L’émission inédite de Passion Patrimoine sera également à revoir sur Internet, notamment grâce au replay de la soirée qui sera disponible sur le site de France TV, une fois le numéro de Passion Patrimoine terminé.

