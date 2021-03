Regarder l’émission Faut pas rêver en Chine sur la route du thé sur France 3 en vidéo et en streaming sur France TV

L’émission inédite de Faut pas rêver en vidéo à la télévision sur France 3 > Ce soir, la chaîne France 3 propose un numéro inédit de l’émission Faut pas rêver, qui prend la direction de la Chine. Vous pouvez regarder l’émission Faut pas rêver en Chine sur la route du thé sur France 3, à partir de 21 heures ce lundi 12 mars 2018.

Dans le monde entier, il faut savoir que le thé est la boisson la plus consommée, juste derrière l’eau. Toutes les secondes, ce ne sont pas moins de 15 000 tasses qui sont servies à travers l’intégralité de la planète. Les téléspectateurs prennent alors la direction de la Chine, pour se rendre sur la route du thé, en plein cœur de la province de Yunnan.

Ici, sur une route de plus de 2 500 kilomètres qui était autrefois empruntée par les muletiers, il sera notamment possible d’y découvrir les secrets du thé le plus prestigieux du monde, le pu’er. Pour débuter ce voyage, le téléspectateur se rend à Mangjing, avant de faire une étape à Shaxi, une ville pittoresque, et de terminer cette découverte avec les festivités du Nouvel An à Jinghong, qui réunit toutes les ethnies de la région.

