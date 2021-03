La nouvelle émission de Capital en vidéo à la télévision sur M6 > Ce soir, l’émission Capital propose aux téléspectateurs, une enquête sur les nouveaux casseurs de prix. Il est possible de voir Capital sur l’alimentation, la banque et l’énergie en vidéo sur M6, à partir de 21 heures ce dimanche 11 mars 2018.

Ce soir, la nouvelle émission de Capital se penche sur ces nouveaux casseurs de prix, et ce, peu importe le domaine. Le téléspectateur devant son écran, trouvera de nombreux reportages, allant de l’alimentation à l’énergie. Pour débuter la soirée, l’émission Capital livre son premier sujet abordé, Alimentation, et si on payait le juste prix ? Ici, il est un entrepreneur qui bouscule ses concurrents en créant une marque, proposant de rémunérer la chaîne entière. Les consommateurs décident de la qualité du produit, puis en fixent le prix.

Voir l’émission Capital sur l’alimentation la banque et l’énergie en vidéo sur M6 et sur 6Play en replay

S’en suit un reportage sur les frais bancaires, et sur le moyen de les éviter. Là aussi, de nouveaux acteurs arrivent et proposent des comptes à zéro frais. Capital en a profité pour suivre la formation de conseillers dans les banques traditionnelles et celles en ligne. Enfin, Capital aborde l’énergie et souligne qu’un prix à moins 45 %, c’est possible. Entre les nouveaux opérateurs, l’installation d’éoliennes et de panneaux solaires, payer moins cher l’eau, l’électricité et le chauffage est désormais possible.

Sachez que vous pouvez voir l'émission Capital sur l'alimentation, la banque et l'énergie en vidéo sur M6 à la TV, dès 21 heures ce dimanche. Les enquêtes de l'émission Capital seront aussi à regarder sur 6Play, en replay sur Internet.

