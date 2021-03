L’émission N’oubliez pas les paroles 100 % tubes à voir en vidéo à la TV > Ce soir, et pour bien profiter de son samedi soir, la chaîne France 2 délivre une nouvelle émission inédite, et en prime, de N’oubliez pas les paroles. Il est possible de voir le divertissement N’oubliez pas les paroles 100 % tubes sur France 2 à la télévision, à partir de 21 heures ce samedi 10 mars 2018.

Pour cette émission en prime time, le déroulement du jeu N’oubliez pas les paroles reste inchangé. Toujours avec Nagui en maître de cérémonie, ce sont six personnalités qui se lancent dans l’aventure, en représentant, à chaque fois, une association caritative. Ce soir, il est question de tester leurs connaissances musicales afin de pouvoir remporter jusqu’à 140 000 euros.

Voir le divertissement N’oubliez pas les paroles 100 % tubes sur France 2 en vidéo et en replay sur France TV

Les invités de la soirée ; Valérie Karsenti pour l’association l’Enfant bleu, Jennifer Ayache pour l’Union nationale des syndromes d’Ehlers-Danlos, Virginie Hocq pour Vaincre la mucoviscidose, Arnaud Gidoin pour Le Secours populaire, Yves Lecoq pour Les Blouses roses et Gérémy Crédeville pour La Vie en bleu, s’affrontent dans un premier temps lors des duels de karaokés. Plus tard dans la soirée, les meilleurs invités s’affronteront lors de la finale, rythmée par les plus grands tubes de la chanson Française.

Sachez que vous pouvez voir le divertissement N’oubliez pas les paroles 100 % tubes sur France 2 en vidéo, dès 21 heures ce samedi soir. L’émission sera également à revoir en replay sur le site de France TV, sur Internet.

Partager : Twitter

Facebook