Le documentaire de Zone Interdite sur la chaîne M6 à la télévision > Sur la chaîne M6, ce soir, le téléspectateur pourra retrouver un documentaire inédit de Zone Interdite, qui se penche sur l’aventure des Français au soleil. Vous pouvez regarder le documentaire Zone Interdite sur vivre sur une île de rêve sur M6 en vidéo, à partir de 21 heures ce dimanche soir.

Beaucoup de Français rêvent de tout quitter et de rejoindre une vie sur une île paradisiaque. Beaucoup en rêve, certes, mais finalement, très peu ont osé franchir le pas. Eux néanmoins, ont osé. Ils sont en famille ou en couple, et ont décidé de changer radicalement de vie et de s’installer une île tropicale. Ainsi, Marc et Léa, 30 ans, se sont lancé un pari fou ; quitter leur vie à Bordeaux, afin d’élever, au Vanuatu, leur bébé Leon de dix mois. Situé au large de la Nouvelle-Calédonie, le Vanuatu est un petit pays composé de 83 îles ; Marc va d’ailleurs y devenir guide touristique.

Regarder le documentaire Zone Interdite sur vivre sur une île de rêve sur M6 et 6Play en replay vidéo

En Asie cette fois-ci, dans le village d’El Nido, situé sur l’île de Palawan aux Philippines, Basil et Bertille, sa sœur, n’ont plus une seule minute. En moins de cinq ans, cet ancien serveur et cette ancienne créatrice de bijoux ont bâti un empire composé de bar, hôtels, restaurant, boutique et agence d’excursion. Enfin, rencontre avec Guillaume, qui, à 28 ans, vit à Sao Tomé, une île au large du Gabon. Cet ingénieur originaire de Marseille y est tombé amoureux de Maureen, une Québécoise.

Sachez que vous pouvez regarder le documentaire Zone Interdite sur vivre sur une île de rêve sur M6 à la télévision, dès 21 heures ce dimanche 4 mars 2018. Les reportages de la soirée seront aussi à voir sur 6Play en replay vidéo sur Internet.

Partager : Twitter

Facebook