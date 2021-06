L’émission Envoyé Spécial à la télévision en vidéo > Ce soir, l’émission Envoyé Spécial se penche notamment sur les terrains de foot synthétiques, qui seraient un grand danger. Vous pouvez voir l’émission Envoyé Spécial sur la Roumanie et le gazon synthétique en vidéo sur France 2, à partir de 21 heures ce jeudi 22 février 2018.

Dès l’entame de la soirée, l’émission Envoyé Spécial met en avant le gazon qualifié de suspect. En effet, et dans les nombreux terrains de foot synthétiques, l’on y trouve plusieurs milliers de billes noires, qui sont totalement incrustées. Dans les faits, les granulats de caoutchouc provoquent des démangeaisons, tout en inquiétant. Alors qu’ils sont issus de pneus broyés, ces granulats de caoutchouc contiennent plusieurs centaines de substances, toxiques et cancérigènes.

Voir l’émission Envoyé Spécial sur la Roumanie et le gazon synthétique en vidéo sur France 2 et sur France TV en replay

Retour, ensuite, sur Nordahl Lelandais, un tueur en série. Après avoir été mis en examen pour l’enlèvement et le meurtre de Maëlys, il pourrait bien être l’auteur de plusieurs crimes. Enfin, Envoyé Spécial se rend en Roumanie, dans un village sans parents. Ici, des milliers d’enfants grandissent sans leurs parents, qui sont tous partis travailler à l’étranger.

Sachez qu’il vous est possible de voir l’émission Envoyé Spécial sur la Roumanie et le gazon synthétique en vidéo sur la chaîne France 2 à la TV, et ce, dès 21 heures ce jeudi soir. L’émission sera également à voir un peu plus tard en soirée, en vous rendant sur le site de France TV, afin d’y retrouver le replay.

