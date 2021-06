Les jeux-vidéo connaissent de nombreux records, de quoi remettre en avant des jeux sortis il y a longtemps déjà maintenant > Que ce soit Fortnite, GTA V ou God of War, chacun de ces jeux ont connus d’importantes annonces, de quoi faire sourire les joueurs présents, ou mettre plus à mal la patience d’autres joueurs.

Débutons ce tour d’horizon en se penchant sur Fortnite, qui connaît un impressionnant record. En effet, le titre qui s’est quelque peu modifié en bataille royale au fil du temps aura réussi à entrer dans l’histoire, grâce à un nombre élevé de joueurs connectés simultanément, allant même jusqu’à surpasser la folie de PUBG et ses 3,15 millions de joueurs. En effet, Fortnite avait réussi, dimanche dernier, à afficher pas moins de 3,4 millions de joueurs simultanément en ligne ; au total, la communauté de Fortnite dépasse les 45 millions de joueurs ! Autre grand record, mais du côté de GTA V cette fois-ci. En effet, le titre de Rockstar ne cesse de s’imposer chez les joueurs, preuve en est avec ces ventes qui ont franchi la barre des 90 millions d’unités.

Un record de joueurs pour Fortnite, 90 millions pour GTA V et des boss optionnels pour God of War

Cinq ans après sa sortie, GTA V fait toujours des émules et la barre des 100 millions ne semble finalement plus très loin. De leur côté, les micro-transactions ont toujours la forme puisque l’augmentation des revenus liés à ça est forte, pas moins de 44 %. Enfin, soulignons, pour les plus impatients, que certains boss de God of War seraient optionnels ; cela permettant notamment d’accroître le sentiment de liberté. Il sera également possible d’augmenter sa barre de vie, mais la façon de le faire se veut totalement inédite.

Partager : Twitter

Facebook