Faut pas rêver, l’émission de voyage, en vidéo à la télévision sur la chaîne France 3 > Ce soir, l’émission Faut pas rêver offre un nouvel épisode aux téléspectateurs. Au programme, un voyage au Maroc, sur la route des oasis. Vous pouvez regarder l’émission Faut pas rêver au Maroc en vidéo sur France 3, à partir de 21 heures ce lundi 5 février.

Ce soir, le téléspectateur présent devant France 3 pourra retrouver un numéro inédit de l’émission Faut pas rêver. Et dès le début de soirée, le ton est donné, direction la route des oasis. Pour l’occasion, Carolina est allée à la rencontre de paysans qui tentent d’irriguer des cultures, en plein milieu du désert. Pour réussir ces prouesses, ils plantent des palmiers afin de faire de l’ombre pour les arbres fruitiers plus petits, comme les figuiers et les abricotiers, mais également pour les légumes.

Regarder l’émission Faut pas rêver au Maroc sur la route des oasis en vidéo sur France 3 et France TV

Suite à cela, le téléspectateur pourra faire la connaissance de Mohamed, un berger du désert nomade et heureux, qui, dans des conditions extrêmes, élève ses brebis tout en appréciant sa liberté. Chaque année, au mois d’octobre, il est possible de retrouver le Festival du Grand Moussem. Lors de ce festival, et pendant trois jours, des chanteurs, musiciens et performeurs célèbrent la tradition nomade et redonnent vie au désert.

Vous pouvez regarder l’émission Faut pas rêver au Maroc sur la route des oasis en vidéo sur France 3, dès 21 heures ce lundi. Le documentaire sera également à voir sur Internet, en vous rendant sur le site de France TV.

