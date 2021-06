Kingdom Come Deliverance, EA Sports UFC 3, Dynasty Warriors 9, Age of Empires, les sorties du mois de février

Les sorties du mois de février sont nombreuses, et l’occasion est parfaite de se laisser prendre au jeu de nombreux titres qui sortent au mois de février > Bien que ce mois de février soit plus calme ; notamment après la folie de la fin d’année, certains titres sont à surveiller de près, et il ne fait nul doute que l’on reviendra sur quelques-uns d’entre eux, au moment venu.

Ainsi, le mois de février débute avec la sortie d’EA Sports UFC 3, qui permettra aux fans de renouer avec l’univers des combats UFC, dans un jeu technique où l’entraînement est la clé du succès. Dans un tout autre style, et ce qui apparaît très certainement comme LA sortie du mois de février, c’est Kingdom Come Deliverance qui se retrouvera sur les étalages, dès le 13 février prochain. Au programme, une simulation de chevalier, dans un jeu en monde ouvert finalement très punitif. De nombreuses manières d’aborder le titre sont possibles, et le réalisme de l’époque se veut être le fer de lance de ce nouveau titre. Reste à savoir ce que donnera Kingdom Come Deliverance sur la durée, et si l’engouement de l’attente ne laissera pas place à une certaine redondance passé les premières heures.

Kingdom Come Deliverance, EA Sports UFC 3, Dynasty Warriors 9, Age of Empire, les sorties du mois de février

Dans le même temps, Dynasty Warriors 9 offre un nouvel opus de la licence phare de Beat’em all, avec un changement de taille pour l’occasion, la présence d’un monde ouvert. Ici, les joueurs pourront alors parcourir et explorer la Chine, tout en prenant part à des combats dantesque, plus soutenus que ce à quoi nous étions habitués. Difficile également de ne pas évoquer Secret of Mana, qui est un remake du jeu du même nom sortit en 1994 chez nous. L’on aimera encore citer Age of Empires Definitive Edition, le classique du jeu de stratégie, et qui revient dans une version HD du tout premier opus, avant de se lancer dans une partie de Metal Gear Survive, qui reprend l’univers de Metal Gear, en y ajoutant des hordes de monstres faces auxquelles il va falloir résister, et survivre.

