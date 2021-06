Le documentaire sur la Corée du Nord et la dictature de la bombe en vidéo sur France 2 à la télévision > Ce jeudi, la chaîne de télévision France 2 met en avant un documentaire culturel inédit, entièrement dédié à la Corée du Nord. Le documentaire Corée du Nord la dictature de la bombe est à voir sur France 2 en vidéo, à partir de 21 heures ce jeudi 1er février 2018.

Ce soir, la chaîne France 2 diffuse un documentaire sur la Corée du Nord, et cette dictature de la bombe. Trentenaire, Kim Jong-un est l’héritier d’un pays qui ne cesse d’être obsédé par la bombe atomique, et cela, depuis la fondation de la République par Kim Il-sung, en 1948.

Voir le documentaire Corée du Nord la dictature de la bombe sur France 2 en vidéo streaming

En 2017, le jeune dictateur coréen n’aura eu de cesse de multiplier les provocations, ne faisant alors que prouver que les autorités de Pyongyang pouvaient frapper le territoire nord-américain. Le 3 septembre dernier, cette même Corée du Nord aura testé la bombe H, ce qui provoquera un tremblement de terre. Dans ce documentaire, et pour savoir comment ce petit État d’Asie orientale ; et totalement coupé du monde, en est arrivé là, ce sont d’anciens cadres du régime, des ministres, diplomates, agents de la CIA et même des spécialistes du nucléaire qui témoignent.

Sachez qu’il vous est possible de voir le documentaire Corée du Nord la dictature de la bombe sur France 2 à la télévision, dès 21 heures ce jeudi. L’émission sera également à revoir en vidéo streaming sur France TV.

