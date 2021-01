Regarder Thalassa sur le Mont-Saint-Michel en vidéo sur France 3 et France TV

L’émission Thalassa en vidéo à la télévision sur France 3 > Ce soir, l’émission Thalassa reprend du service pour offrir un nouveau numéro totalement inédit. Au programme, une aventure de la baie du Mont-Saint-Michel, aux îles Anglo-Normandes, pour y découvrir le peuple des marées. Il est possible de regarder Thalassa sur le Mont-Saint-Michel en vidéo sur France 3, dès 21 heures ce lundi 22 janvier 2018.

Pour ce nouveau numéro, la présentatrice a mis le cap sur le Mont-Saint-Michel, un lieu magique et capable d’envoûter les nombreux visiteurs qui s’y rendent. Ici, elle y a rencontré tous ceux qui y vivent et y travaillent, dans ce lieu en perpétuel mouvement. Au Mont-Saint-Michel, c’est la marée qui est la maîtresse des lieux. Tout au long de la soirée, différents reportages sont au programme de l’émission.

Regarder Thalassa sur le Mont-Saint-Michel en vidéo et streaming sur France 3 et France TV

Les téléspectateurs pourront alors retrouver une course contre la marée. Ainsi, de Vivier-sur-Marne jusqu’à Chausey, les producteurs de moules et autres pécheurs de palourdes se doivent de composer avec la marée. Le monde de la marée est aussi riche de ses nombreux passionnés. Dès lors, l’on retrouve Stéphanie qui élève des moutons, tandis que Francis soigne des chevaux de course.

Il vous est possible de regarder l’émission Thalassa sur le Mont-Saint-Michel en vidéo à la télévision sur la chaîne France 3, à partir de 21 heures ce 22 janvier. L’émission Thalassa et tous les sujets abordés seront également à voir sur Internet en replay streaming, directement en vous rendant sur le site de France TV.

