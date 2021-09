Nouveau numéro de l’émission Envoyé Spécial sur France 2 à la télévision > Pour cette nouvelle soirée sur France 2, les téléspectateurs pourront découvrir un numéro inédit de l’émission Envoyé Spécial, qui se penche notamment sur les accros aux écrans, et sur le mystérieux nuage. Vous pouvez voir Envoyé Spécial sur France 2 à la télévision, à partir de 21 heures ce jeudi 18 janvier 2018.

Dès l’entame de l’émission, Envoyé Spécial rejoint certains scientifiques pour tirer une conclusion des accros aux écrans. Les scientifiques en sont persuadés, les écrans ont un impact négatif sur le développement des enfants. En prenant la direction des États-Unis, d’anciens salariés n’hésitent pas à raconter comment les différents industriels entretiennent l’addiction aux jeux sur les divers smartphones.

Voir Envoyé Spécial en vidéo sur France 2 : Replay accros aux écrans sur France TV en streaming

Suite à ce premier reportage, Envoyé Spécial va tenter de lever le voile sur le nuage mystérieux. En remontant à octobre 2018, les experts de la sécurité nucléaire auraient détecté des traces de ruthénium dans le Sud de la France. Grâce à leur calcul, ils ont pu déterminer que ce nuage viendrait de Russie, de Malak plus précisément. C’est en 1957, que l’une des plus graves catastrophes nucléaires de l’histoire, s’est d’ailleurs déroulée à Malak.

Il est possible de voir l'émission Envoyé Spécial en vidéo sur France 2 à la télévision, et ce, dès 21 heures ce jeudi soir.

