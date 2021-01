L’émission Des Racines et des Ailes Passion Patrimoine en vidéo sur France 3 à la télévision > Place, ce soir, à un nouveau numéro de l’émission Des Racines et des Ailes, avec une découverte des terres de Vendée pour ce Passion Patrimoine. Vous pouvez voir l’émission Des Racines et des Ailes Passion Patrimoine sur la terre de Vendée sur France 3, à partir de 21 heures ce mercredi 17 janvier 2018.

Pour ce nouveau numéro de la collection spéciale Passion Patrimoine, l’émission prend la direction de la Vendée, pour faire découvrir des lieux magiques aux téléspectateurs. Ce soir, l’occasion sera alors parfaite de visiter le château de Terre-Neuve, qui apparaît comme le plus grand monument renaissance du département, où certains décors proviennent de Chambord, mais également la découverte de la demeure familiale de Georges Clemenceau.

Voir l’émission Des Racines et des Ailes Passion Patrimoine sur la terre de Vendée sur France 3 et France TV en vidéo replay

Historienne de l’art, Agathe Aoustin évoquera, de son côté, le tourisme balnéaire vendéen de la fin du XIXe siècle, jusqu’aux années 1970. Enfin, l’émission Des Racines et des Ailes prend la direction de l’île d’Yeu, pour y retrouver Émilie Sage, une agricultrice. Cette dernière a créé une exploitation agricole et aura réintroduit une race de moutons, menacée de disparition.

Sachez que vous pouvez voir l’émission Des Racines et des Ailes Passion Patrimoine sur la terre de Vendée sur France 3 à la TV, dès 21 heures ce 17 janvier. L’émission de la collection Passion Patrimoine sera également à regarder sur France TV, en vidéo replay.

