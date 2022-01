2018 est là, place aux jeux vidéo les plus attendus de l’année > Après une folle année 2017, où les titres majestueux étaient légion, il ne fait aucun doute que l’année 2018 se montre également à la hauteur. De nombreux titres sont prévus pour une sortie, des titres que les amateurs d’expériences sont pressés de posséder.

Sur l’année qui vient, et sur toutes les machines, de nombreux jeux sont attendus. Qu’il soit question de nouvelles aventures pour les séries connues, ou de licences inédites, le programme est chargé. Point rapide sur des titres que l’on attend impatiemment. Prévu pour une sortie indéterminée en 2018, Ghost of Tsushima mettra le joueur en plein Japon féodal, dans un monde ouvert criant de réalisme et respectant la période historique. Ici, l’on retrouve de l’action aventure, basculant sur de l’infiltration par moment. Difficile également de ne pas citer Days Gone, qui affiche un monde ouvert post-apocalyptique rempli de zombies et autres clans qui s’affrontent pour diverses ressources. Peut-on encore imaginer la sortie de Beyond Good & Evil 2 en 2018 ? L’attente était longue depuis le premier opus, et celle-ci ne semble pas encore terminée. De son côté, Anthem veut réussir à faire oublier les déceptions connus sur Mass Effect Andromeda, grâce à de l’exploration en multijoueurs, dans un monde futuriste. Difficile ensuite de ne pas évoquer God of War, qui connaît un véritable changement, notamment en se montrant plus mature, et dans un rôle de père, Kratos semble bien différent. Comment oublier Red Dead Redemption 2 ensuite, toujours prévu pour une sortie au printemps 2018 ? Alors que l’on connaît la force de Rockstar, il est facile d’imaginer que RDR2 se montre bien plus à la hauteur que les premières espérances. Si les forces du premier opus sont présentes, il est assuré que l’on connaisse, ici, le titre le plus ambitieux et le soigné de 2018.

Les jeux vidéo les plus attendus de 2018 : Days gone, Beyond Good & Evil 2, God of War, RDR2, KH3…

Dragon Ball fighter Z est également à mettre en avant pour 2018, puisque, qu’on se le dise, DBFZ est le plus beau jeu de combat basé sur l’anime à ce jour. Avec son mélange 2D/3D et des séquences entières de l’œuvre de Toriyama, DBFZ se veut comme le titre DBZ le plus perfectionné à ce jour. Monster Hunter World, quant à lui, débarque fin janvier sur consoles de salon et entend bien réussir l’exploit de provoquer un réel engouement chez les joueurs en Occident. Comment encore, ne pas évoquer Metal Gear Survive, qui met demande à des joueurs de coopérer en ligne, face à des zombies, où au désormais très attendu Crackdown 3, qui n’aura eu de cesse d’être repoussé, depuis 2016 ? Far Cry 5, quant à lui, embarquera le joueur pour une aventure au Montana, aux États-Unis de nos jours. Jouable en coopération, Far Cry 5 possède de grands airs de Ghost Recon Wildlands, pour notre plus grand plaisir. State of Decay 2 espère faire mieux que le premier opus, notamment grâce à une mise à niveau de la gestion des ressources, et sur de l’exploration amplifiée. Attendons également Metroid Prime 4, qui permettrait à Samus de renouer ; avec brio, avec la 3D subjective, quand Kingdom Hearts 3 permettra ; enfin, de découvrir de nouveaux univers d’ici fin 2018. Bien d’autres jeux sont également à l’ordre du jour en 2018, comme Vampyr, Secret of Mana, Jurassic World Evolution, Ni No Kuni 2, The Crew 2, Yoshi Switch, ou encore Bloodstained, fortement inspiré de Castlevania.

