Le documentaire retraçant l’histoire de la comédie musicale Starmania en vidéo à la télévision sur France 3 > Ce soir, les téléspectateurs pourront découvrir l’histoire de la comédie musicale Starmania, qui aura connu des records incroyables au fil de son existence. Vous pouvez regarder l’histoire de la comédie musicale Starmania en vidéo sur France 3, dès 21 heures ce vendredi 12 janvier 2018.

La comédie musicale Starmania ; créée en 1978 par Luc Plamondon et Michel Berger, aura réussi à pulvérisé tous les records. Pas moins de cinq millions de spectateurs à travers le monde entier, et un disque classé parmi les dix meilleures ventes francophones ; de tous les temps. Il sera également possible d’y ajouter une multitude de production, à travers de nombreux pays.

Regarder l’histoire de la comédie musicale Starmania en vidéo et streaming sur France 3 et France TV

En France, au Québec, en Allemagne, en Russie et même en Corée du Sud, chaque pays connaîtra le succès de Starmania. Les tubes interprétés par France Gall, Daniel Balavoine, Fabienne Thibeault, Diane Dufresne et même Céline Dion, seront restés gravés dans l’histoire. Néanmoins, la réussite d’un tel spectacle était loin d’être assurée au départ… La soirée propose alors un retour complet sur le récit du plus célèbre des opéras-rock, tout en proposant les images de la première au Palais des Congrès à Paris, en avril 1979.

Sachez qu’il vous est possible de regarder l’histoire de la comédie musicale Starmania en vidéo sur France 3 à la télévision, à partir de 21 heures ce 12 janvier. L’émission sera également à revoir en streaming sur le site de France TV sur Internet, une fois la diffusion TV terminée.

Partager : Twitter

Facebook