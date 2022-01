Une nouvelle émission d’Envoyé Spécial à la télévision sur France 2 > Sous réserve de modification du sommaire en fonction de l’actualité, ce numéro d’Envoyé Spécial devrait se pencher sur les écoles empoisonnées Françaises, et sur la naissance d’une dictature au Venezuela. L’émission Envoyé Spécial sur les écoles et la dictature est à voir sur France 2, à partir de 21 heures ce jeudi 11 janvier.

Si le programme de l’émission Envoyé spécial peut se modifier rapidement en fonction de l’actualité, il faut savoir que si ce dernier ne venait pas à être bousculé, le téléspectateur pourrait retrouver un premier reportage sur les écoles empoisonnées. En France, des milliers d’établissements scolaires sont construits à proximité d’une usine en activité, ou même sur d’anciens sites industriels qui n’ont toujours pas été dépollués. Dès lors, cette première enquête pointe du doigt les nombreux risques pour les différents élèves.

L’émission Envoyé spécial sur les écoles et la dictature du Venezuela à voir sur France 2 et France TV en vidéo

Plus tard en soirée, l’émission Envoyé spécial se dirige vers le Venezuela, où il est possible d’assister à la naissance d’une dictature. Depuis quatre ans maintenant, l’État d’Amérique du Sud traverse une crise économique ; et politique, sans précédent. Entre les arrestations des opposants, la censure des médias ou même la répression, le président Nicolas Madura ; qui brigue un nouveau mandat en 2018, amène toujours plus le pays vers la terreur.

Sachez que l'émission Envoyé spécial sur les écoles et la dictature du Venezuela est à voir sur France 2, dès 21 heures.

