Nouvelle sortie pour l’émission À l’état sauvage en vidéo sur M6 à la télévision > Pour ce nouvel épisode de l’émission À l’état sauvage, c’est Adriana Karembeu qui se trouve dans les pas de Mike Horn. L’émission À l’état sauvage avec Adriana Karembeu est à voir sur M6 en vidéo, à partir de 21 heures ce lundi 8 janvier 2018.

C’est donc à l’occasion de ce nouveau numéro de l’émission À l’état sauvage, que l’explorateur Mike Horn retrouve Adriana Karembeu au pied du massif de montagnes du Népal, l’Annapurna. Dans un premier temps, et pour évaluer ses aptitudes physiques, Mike Horn soumet Adriana Karembeu à une journée test, dans la vallée de Langjum.

À l’état sauvage avec Adriana Karembeu à voir sur M6 et 6Play en vidéo et replay

Dès le lendemain, c’est un hélicoptère qui viendra les déposer à pas moins de 4 200 mètres d’altitude. Ensemble, il sera question de descendre 3 000 mètres de dénivelé durant trois journées, le tout, en marchant sur des crêtes, en étant encordés en rappel, et en empruntant des chemins traîtres et semés d’embûches sous une pluie torrentielle et un vent glacial. Pour arriver à terme, ils ne disposent que d’1,5 litre d’eau par personne. Cette nouvelle expédition ; qui se déroule dans des conditions extrêmes, se montre captivante du début à la fin. Adriana Karembeu se surpasse, et se montre volontaire et déterminée.

Sachez que l’émission À l’état sauvage avec Adriana Karembeu dans les pas de Mike Horn est à voir sur M6 en vidéo, dès 21 heures ce 8 janvier. L’émission est aussi à regarder sur 6Play en replay sur Internet.

