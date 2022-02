L’émission de magie Diversion à regarder sur TF1 en vidéo et sur MyTF1 en replay streaming

L’émission Diversion à la télévision sur TF1 > Ce soir, l’animateur Arthur propose aux téléspectateurs, une nouvelle émission inédite de l’émission de magie Diversion. De grands tours sont au programme de la soirée, devant des invités ébahis. L’émission de magie Diversion est à regarder sur TF1 en vidéo, à partir de 21 heures ce vendredi 5 janvier 2018.

Ce soir, les téléspectateurs pourront retrouver six magiciens, tous maîtres dans l’art de l’illusion et du mentalisme. Ces six magiciens ont accepté de se rendre à la soirée organisée par Arthur, et de venir faire la démonstration de leur talent. Au cours de la soirée, les magiciens que sont Caroline Marx, Enzo Weyne, Luc Langevin, Gus ou encore, Antonio et Viktor Vincent, se succèdent ; et collaborent même parfois, pour surprendre des anonymes, mais également des célébrités.

Sur le plateau, les magiciens jouent alors avec les nerfs du public ; où de nombreuses surprises sont réservées, mais également avec les nerfs des invités, loin de s’imaginer du déroulement intégral de la soirée. Dans la liste des personnalités invitées ce soir, dans la nouvelle émission de magie Diversion, l’on pourra nommer Karine Ferri, Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Rachid Badouri et Anne Roumanoff. Loin d’être mis de côté, les téléspectateurs pourront également participer à ce show, grâce à un tour interactif.

L’émission de magie Diversion est à regarder la chaîne TF1 à la télévision en vidéo, dès 21 heures ce 5 janvier. L’émission sera également à voir ou revoir sur MyTF1 en replay streaming, sur Internet.

