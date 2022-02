L’émission de divertissement Gare au Garou en vidéo à la télévision sur la chaîne France 2 > Ce soir, le chanteur Garou invite ses amis pour une soirée totalement décalée, et riche en surprises. Sachez que vous pouvez voir le divertissement spectacle Gare au Garou en vidéo streaming à la télévision sur France 2, à partir de 21 heures ce jeudi 4 janvier 2018.

Pour l’occasion de ce divertissement Gare au Garou, le chanteur Garou invite ses amis ; chanteurs et humoristes, à une soirée placée sous le signe de la fête, autour d’un piano orchestre. Tous ensemble, ils vont alors s’amuser à entonner les musiques cultes Québécoises, mais aussi à échanger les chansons. Il sera également question pour les artistes invités, d’interpréter les tubes d’hier et d’aujourd’hui, et de tenter de relever des défis musicaux.

Voir le divertissement spectacle Gare au Garou en vidéo streaming et replay sur France 2 et France TV

Ce soir, des duos, des trios, mais également des reprises décalées, des improvisations et de nombreux fous rires sont au programme de ce Gare au Garou. Parmi les invités de Garou, l’on pourra citer Avec Louane, Vianney, Julien Clerc, Patrick Fiori, François-Xavier Demaison et Amir. Sans oublier Nolwenn Leroy, Jérôme Commandeur, Robert Charlebois, Bénabar, ou encore Claudia Tagbo.

Sachez qu’il vous est possible de voir le divertissement spectacle Gare au Garou en vidéo streaming sur la chaîne France 2 à la télévision, dès 21 heures ce 4 janvier. Le divertissement Gare au Garou sera ensuite également disponible en replay sur Internet, en vous rendant sur le site de France TV.

