Tous les vœux sont permis ; la nouvelle émission de M6, en vidéo à la télévision > Ce soir, la chaîne M6 offre aux téléspectateurs une nouvelle émission inédite, qui se nomme pour l’occasion, Tous les vœux sont permis. Tous les vœux sont permis avec Éric Antoine est à voir sur M6 en vidéo, et ce dès 21 heures ce mercredi 3 janvier 2018.

Ce soir, c’est le magicien Éric Antoine qui propose ses pouvoirs au service de la nouvelle émission de la chaîne M6. Ici, il sera alors question pour Éric Antoine, de réaliser les vœux des Français, mais d’une manière extraordinaire. Tout au long de ces dernières semaines, des milliers de téléspectateurs ont partagé leurs rêves les plus fous, et ce soir, certains pourront bien se réaliser. Trouver l’homme idéal, partir en vacances à l’autre bout du monde, rencontrer sa star préférée ou encore avoir une nouvelle voiture, le magicien mettra tout en œuvre pour réaliser les rêves les plus chers aux personnes.

Tous les vœux sont permis avec Éric Antoine sur M6 en vidéo et sur 6Play en replay

Ils ne le savent pas encore, mais, ce soir, dix rêves deviendront réalité. Entre expériences incroyables et illusions, Éric Antoine compte bien pousser la magie au plus haut des niveaux. Surprises, joies, larmes et autres rires égayeront la soirée afin de passer un moment inoubliable. Plus de deux heures destinées à toute la famille.

La nouvelle émission Tous les vœux sont permis avec Éric Antoine est à voir sur M6 en vidéo, dès 21 heures ce 3 janvier. L’émission sera également à regarder sur 6Play en replay sur Internet.

