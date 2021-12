La finale de l’émission Prodiges à la télévision en vidéo sur France 2 > Ce soir, les téléspectateurs pourront découvrir la finale de l’émission Prodiges, qui opposeront les trois meilleurs artistes de chaque catégorie. Vous pouvez voir la finale de Prodiges en vidéo streaming sur la chaîne France 2 en vidéo, dès 21 heures ce 30 décembre.

Ce soir, les trois meilleurs artistes de chaque catégorie ; chant, danse et instrument, sélectionnés par la soprano Elizabeth Vidal, le violoncelliste Gautier Capuçon, et le danseur étoile Patrick Dupond lors des auditions, viennent s’affronter pour remporter le titre de Prodiges, de l’année 2017. Pour l’occasion, ils sont accompagnés de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg et du Palais d’Hiver de Saint Petersbourg Ballet.

Comment voir la finale de Prodiges en vidéo et streaming sur France 2 et France TV

Cette grande finale de l’émission Prodiges fait d’ailleurs la part belle aux musiques de films, et, pour l’occasion, les jeunes talents se produisent sur les œuvres de compositeurs célèbres, comme John Williams, Ennio Morricone, Georges Delerue ou encore Michel Legrand, qui compte trois oscars. À son palmarès, l’on pourra retenir Peau d’Âne, Un été 42, Les demoiselles de Rochefort, mais également Les parapluies de Cherbourg. Michel Legrand obtiendra d’ailleurs l’oscar de la meilleure musique de film, pour le film Un été 42.

Si vous cherchez à savoir comment voir la finale de l’émission Prodiges, sachez que la retransmission s’effectue en vidéo sur la chaîne France 2 à la télévision. La finale de l’émission Prodiges sera également à voir en streaming sur Internet, sur le site de France TV.

