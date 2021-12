La nouvelle émission Les cerveaux à regarder en vidéo sur TF1 à la télévision > Ce soir, c’est un nouveau numéro de l’émission Les cerveaux qui se présentent devant les téléspectateurs. Sachez qu’il est possible de regarder l’émission Les cerveaux en vidéo sur TF1, à partir de 21 heures ce vendredi 29 décembre.

Tout humain possède six formes d’intelligence ; visuelle, verbale, sociale, logique, corporelle et musicale. Une fois rassemblées, ces formes d’intelligence viennent construire notre cerveau. Certaines formes d’intelligence sont plus développées en fonction de l’héritage génétique de l’individu, mais également en fonction de son histoire personnelle. Lors de la première émission des cerveaux, c’est Océane (26 ans), qui avait réussi à remporter la victoire face au brillant Cyprien (13 ans). Pour l’occasion, l’émission les cerveaux revient avec douze nouveaux candidats, qui sont prêts à tenter de remporter le titre de Français le plus intelligent.

Regarder l’émission Les cerveaux en vidéo sur TF1 et MyTF1

Il sera alors question de s’affronter sur des épreuves 100 % inédites et des challenges ludiques pour toute la famille, qui permettront de mesurer les différentes formes d’intelligence. Les téléspectateurs pourront également leur intelligence dominante, grâce aux différents défis lancés par Laurence Boccolini. L’animatrice de la soirée sera d’ailleurs accompagnée par le groupe Kids United et l’acteur Gil Alma, qui incarne Alain Stuck dans la série Nos Chers Voisins sur TF1.

Il vous est possible de regarder la nouvelle émission Les cerveaux en vidéo sur TF1 à la télévision, dès 21 heures ce 29 décembre. L’émission Les cerveaux sera ensuite disponible sur MyTF1, en vidéo replay.

