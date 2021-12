L’émission les enfants de la télé sur France 2 en vidéo à la télévision > Ce soir, place à une nouvelle émission ; totalement inédite, des enfants de la télé. L’occasion de découvrir les meilleurs moments télévisés des invités. Il est possible de voir les enfants de la télé en vidéo sur France 2, à partir de 21 heures ce 28 décembre 2017.

C’est après une arrivée sur le tapis rouge ; au son de l’émission culte Champs-Élysées, que les invités rejoignent Laurent Ruquier pour revisiter les meilleurs moments de la télévision, pour la première fois en prime time sur la chaîne France 2, qui change donc son horaire habituel du dimanche après-midi. Les téléspectateurs pourront alors retrouver, ce soir, Jérôme Commandeur, Michèle Laroque, Gérard Jugnot, Isabelle Mergault, Jonathan Lambert, Iris Mittenaere, Michel Leeb, Christian Morin, Annie Pujol, Sophie Favier, Marc Toesca et Evelyne Leclercq.

Voir les enfants de la télé en vidéo sur France 2 et sur France TV en replay streaming

Au programme, les souvenirs drôles, cocasses et même émouvants de leurs années sur le petit écran. Chaque séquence diffusée offrira des commentaires sur le plateau, et des invités mystères viennent égayer, toujours plus, une soirée qui fait la part belle aux émissions mythiques des années 1980.

Sachez qu’il vous est possible de voir l’émission Les enfants de la télé en vidéo sur France 2 à la télévision, à partir de 21 heures ce jeudi 28 décembre 2017. L’émission les enfants de la télé sera aussi à regarder sur le site de France TV sur Internet, grâce au replay streaming de la soirée.

