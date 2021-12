300 chœurs pour les fêtes à voir sur France 3 en vidéo et en replay sur France TV

L’évènement 300 chœurs pour les fêtes en vidéo à la télévision sur la chaîne France 3 > Ce soir, les téléspectateurs pourront découvrir une soirée spéciale, entraînante et festive. Le spectacle 300 chœurs pour les fêtes est à voir sur France 3 en vidéo à la télévision, à partir de 21 heures ce mercredi 27 décembre.

C’est depuis la piste de l’Académie Fratellini, que la chaîne propose de célébrer les fêtes de fin d’année. De nombreux artistes sont au programme de cette soirée, comme les Kids United, Shy’m, Soprano, Amir, Laurent Voulzy, Claudio Capéo, la troupe de la comédie musicale «Émilie Jolie», Chantal Goya, Lisandro Cuxi, Marina Kaye, Helena Noguerra, Dominique Magloire, Alain Chamfort, Julie Zenatti, Chimène Badi, Dany Brillant, Dave, Natasha St-Pier, Corneille, les New Poppys, MB 14, Tibz, Serge Lama, Camille Lou, Indila, Evan et Marco, Vincent Niclo, mais aussi les interprètes des comédies musicales Jésus et Grease.

Pour interpréter des versions inédites des chansons préférées du public ; comme Prendre un enfant par la main, La maladie d’amour, La tribu de Dana, Le lion est mort ce soir et bien d’autres encore, chaque chanteur est accompagné d’un chœur prestigieux. Parmi les chœurs présents, l’on pourra noter Gospel pour 100 voix, les Petits Chanteurs d’Asnières, les Petits Écoliers chantants de Bondy, les Copains d’Accords, World Child, Sankofa Unit, Hauts les chœurs, Rick Odums, Lacryma Voce, Equivox, le Chœur des Parisiennes, Chœur et Mouvement, et le Chœur du Studio International.

Le spectacle 300 chœurs pour les fêtes est à voir sur France 3 en vidéo dès 21 heures, mais aussi en replay sur le site Internet de France TV.

