Le meilleur pâtissier en vidéo à la télévision sur la chaîne M6 > L’émission spéciale fêtes du Meilleur pâtissier touche bientôt à son terme. Ce soir, les pâtissiers devront briller lors de la confection de gâteaux de fêtes. Vous pouvez regarder l’émission Le Meilleur pâtissier spéciale Fêtes sur M6 en vidéo, à partir de 21 heures ce mardi 26 décembre 2017.

C’est une émission spéciale du Meilleur pâtissier qui se dévoile aux yeux des téléspectateurs. Pas moins de douze pâtissiers amateurs emblématiques se sont donné rendez-vous pour tenter un nouveau concours. Ils ont marqué les précédentes saisons du Meilleur pâtissier et reviennent pour tenter de décrocher le Trophée de Noël. Changement majeur pour cette édition, puisque les pâtissiers amateurs se retrouvent en duo pour faire route jusqu’à la victoire. Chaque semaine, un duo sera définitivement éliminé de la compétition.

Regarder l’émission Le Meilleur pâtissier spéciale Fêtes sur M6 en vidéo : Replay sur 6Play des Gâteaux de fêtes

Ce soir, il ne reste plus que trois trios de pâtissiers capables de remporter le trophée de Noël tant convoité. Dans l’épreuve du classique revisité, Cyril Lignac propose aux duos de pâtissiers, de revisiter l’omelette Norvégienne. L’épreuve suivante, l’épreuve technique jugée à l’aveugle, demandera de réaliser une mascotte ; un gâteau composé de biscuits à la cuillère, de crème diplomate aux marrons, d’une chantilly et d’un décor en pâte d’amandes et caramel. Pour l’épreuve créative qui viendra mettre un terme à la soirée, le jugement sera donné par Pierre Hermé, le meilleur pâtissier du monde en 2016.

Il est possible de regarder l’émission Le Meilleur pâtissier spéciale Fêtes sur M6 en vidéo, à partir de 21 heures ce 26 décembre. Le replay sur 6Play de l’émission sur les Gâteaux de fêtes est également à voir sur Internet.

