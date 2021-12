Les meilleurs jeux-vidéo de l’année 2017 sur PC, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch

L’année 2017 touche à sa fin, et avec elle, son lot de titres incroyables, qui auront fait les beaux jours de nombreux joueurs, et ce, peu importe la console sur laquelle on évolue. En effet, l’on retrouve des titres exceptionnels, enchanteurs, dramatiques, et parfois même bien compliqués à prendre en main, avant de découvrir un univers jouissif.

En 2017, nombreux étaient les titres que l’on qualifiera d’incontournables, notamment car depuis quelques années, les jeux ne cessent de se peaufiner. Alors certes, l’on peut toujours trouver quelques abominations dans les rayons, mais ces dernières s’amoindrissent avec le temps, pour le plus grand plaisir des joueurs. Difficile donc de choisir quelques titres uniquement, et la liste citée ne sera qu’un exemple de jeux parmi tant d’autres. Il est malheureusement impossible de tous les nommer. Comment, dès lors, ne pas évoquer la dernière sortie des Assassins, avec Assasin’s Creed Origins, qui plonge le joueur dans l’ancienne Égypte ? Avec ses mécaniques retravaillées et ses décors de toute beauté, Assassin’s Creed Origins est un hit en puissance, de quoi reléguer ses ancêtres à un bien plus que second plan. De la même façon, l’on appréciera les améliorations apportées à Destiny 2, ou la nouvelle aventure qu’est Call of Duty World War II et son retour dans la Seconde Guerre mondiale. Les jeux de courses, de leur côté, offrent deux ténors de la discipline, avec un Forza Motosport 7 gommé des défauts de l’opus précédent, et affichant du 60 FPS constant, en 4K d’un côté, et un Gran Turismo Sport mettant l’accent sur la compétition en ligne de l’autre. Difficile également de ne pas évoquer, sur PS4, l’excellent Horizon Zero Dawn, ou Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch. De son côté, La Terre du Milieu L’Ombre de la guerre (dispo sur PS4, Xbox One et PC) parvient à rehausser l’univers, après un premier épisode pourtant déjà très bon. En attendant Metroid Prime 4 sur Nintendo Switch en 2018, les amateurs pourront savourer un très bon remake avec Metroid Samus Returns sur Nintendo 3DS, qui donne un coup de fouet ; et de jeune, à un épisode sortit en 1992 sur Nintendo GameBoy. Dans le genre Survival Horror, difficile de ne pas mettre Resident Evil 7 sur un piédestal. L’action pure n’est ici plus à l’ordre du jour et les joueurs retrouveront un univers plus proche des premiers épisodes, mettant en avant une ambiance très proche des films d’horreur les plus angoissants. Un DLC de fin d’année permet d’ailleurs à RE7 de revenir sur le devant de la scène.

Les meilleurs jeux-vidéo de l’année 2017 sur PC, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch

Le tour d’horizon se poursuit avec deux jeux marquants de 2017 sur la Nintendo Switch de Nintendo, avec Super Mario Odyssey d’un côté, et The Legend of Zelda Breath of the Wild de l’autre. Nouvelles aventures incroyables pour deux héros de l’univers Nintendo, et sensation de liberté plus que certaine. Super Mario Odyssey propose des niveaux vastes, colorés, et offrant une multitude de challenge, quand Zelda affiche un monde ouvert ; pour la première fois de son histoire, avec une gestion de l’inventaire, différents modes de déplacement et des paysages enivrants. Dans un autre style, PlayerUnknow’s Battleground aura réussi le pari de rassembler des millions et des millions de joueurs autour d’une grande bataille royale où la survie est le maître-mot. Parachuté d’un avion sur une map gigantesque, charge à vous de trouver un équipement digne de son nom, quelques bandages pour survivre aux échanges de tirs, et réussir à rester le seul debout sur 100 joueurs. Tout simplement jouissif. Difficile également de ne pas citer Persona 5, le JRPG le plus en vogue et qui parvient à renvoyer l’austérité de Final Fantasy XV au vestiaire, ou encore Yakuza Kiwami, qui s’inscrit comme le remake le plus abouti à ce jour. Enfin, l’on pourra encore souligner l’excellente surprise qu’était Cuphead, un jeu de shoot à l’ancienne, produit de l’imagination de deux frères passionnés d’animation des années 30. Survolté et difficile, Cuphead est une expérience plaisante à souhait, et bourrée de clins d’œil.

