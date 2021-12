Voir le Festival International du Cirque de Monte-Carlo en vidéo streaming sur France 3 et France TV

La nouvelle édition du Festival International du Cirque de Monte-Carlo à voir en vidéo à la télévision sur France 3 > Comme chaque année à la télévision, le Cirque de Monte-Carlo propose un Festival International inédit, avec des numéros de haute volée. Vous pouvez voir le 41e Festival International du Cirque de Monte-Carlo en vidéo streaming sur France 3, à partir de 21 heures ce lundi 25 décembre.

Ce soir, près de 170 artistes ; originaires de pas moins de 17 pays à travers le globe, se produisent sur la piste du chapiteau de Fontvieille afin de décrocher les récompenses qui sont tant convoitées. Qui remportera le Clown de bronze, d’argent et d’or ? C’est le jury présidé par la princesse Stéphanie de Monaco qui décidera cela.

Voir le 41e Festival International du Cirque de Monte-Carlo en vidéo streaming sur France 3 et France TV

De nombreux numéros sont présentés ce soir, l’occasion, pour le téléspectateur, de retrouver la troupe acrobatique chinoise de Xinjiang (lassos et pyramides humaines), la contorsionniste éthiopienne Rich Metiku, le Brésilien Alex Michael (acrobate sans filet). Sans oublier le duo canadien eMotion (trapèze et danse), le magicien franco-autrichien Otto Wessely, ou encore les funambules venus de Colombie, les Gerlings. De quoi passer une soirée spectaculaire, comme c’est le cas une fois par an.

Sachez qu’il est possible de voir le 41e Festival International du Cirque de Monte-Carlo en vidéo streaming sur France 3, dès 21 heures ce 25 décembre. Le Festival International du Cirque de Monte-Carlo est également disponible sur Internet en replay, en vous rendant sur le site de France TV.

