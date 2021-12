Les Grosses Têtes, l’émission spéciale sur l’année 2017 à voir en vidéo à la télévision sur France 2 > Pour cette nouvelle émission des Grosses Têtes, le téléspectateur pourra retrouver un moment particulier, puisqu’il sera question de passer en revue l’année 2017 dans son intégralité. Vous pouvez regarder l’émission spéciale Les Grosses Têtes sur France 2 en vidéo, à partir de 21 heures ce mardi 19 décembre 2017.

Une fois n’est pas coutume, c’est Laurent Ruquier qui est aux commandes de cette émission des Grosses Têtes, l’une des émissions les plus célèbres de la radio Française, et qui fût notamment animée par Philippe Bouvard, pendant pas moins de 37 longues et belles années. Au programme de l’émission, l’on retrouve une soirée amusante, au cours de laquelle les invités vont devoir répondre à des questions spécialement conçues par Laurent Ruquier. Les téléspectateurs pourront également retrouver Muriel Robin, Julien Clerc, Mathieu Madenian et Elie Semoun, dans un jeu sur des anecdotes concernant leur vie et leur carrière.

Regarder l’émission spéciale Les Grosses Têtes sur France 2 et France TV en vidéo et replay

Plus tard, à la fin de l’émission, le célèbre et incontournable invité mystère sera dévoilé. Dans la liste des Grosses Têtes présentes, l’on pourra noter Michèle Bernier, Laurent Baffie, Chantal Ladesou, Philippe Manoeuvre, Arielle Dombasle, Jean-Marie Bigard, Caroline Diament, Bernard Mabille, Jeanfi Janssens et Florian Gazan.

Sachez qu’il est possible de regarder l’émission spéciale Les Grosses Têtes sur France 2, dès 21 heures ce 19 décembre. L’émission spéciale sera également à voir en vidéo et en replay sur France TV, sur Internet.

