Le documentaire musical Matt Pokora & Friens en vidéo à la télévision sur M6 > Ce soir, la chaîne M6 propose un concert documentaire musical consacré de Matt Pokora. Cette soirée permettra alors de revenir sur la carrière du chanteur, avec la présence d’autres personnalités. Vous pouvez voir Matt Pokora & Friends en vidéo sur M6 à la télévision, à partir de 21 heures ce lundi 18 décembre.

Découvert à l’origine dans l’émission PopStars en 2003, Matthieu Tota ; que l’on connaît plus généralement sous le nom de Matt Pokora, est devenu l’un des chanteurs préférés des Français. Pour célébrer les 15 années de scènes, le chanteur se devait de fêter cela avec la chaîne qui l’aura révélée au grand public. Le chanteur aux deux millions d’albums vendus en France, a choisi la scène du Dôme de Paris pour célébrer cet évènement. En compagnie de David Ginola, Matt Pokora reprend quelques-uns de ses plus célèbres tubes, comme Pas sans toi, Si tu pars, On danse, ou encore Mieux que nous.

Voir Matt Pokora & Friends en vidéo sur M6 et en replay sur 6Play

Tout au long de la soirée, Matt Pokora sera rejoint par ses amis pour interpréter des titres ayant marqué sa carrière. L’occasion, par exemple, de retrouver Florent Pagny, Tal, Soprano, Kids United, Jenifer, Patrick Fiori, mais également la troupe de Robin des Bois. Si son répertoire sera revu, l’évènement sera aussi bon pour reprendre des chansons d’artistes qu’il admire, comme Claude François et Jean-Jacques Goldman.

Sachez qu’il vous est possible de voir le concert documentaire Matt Pokora & Friends en vidéo sur M6, dès 21 heures ce 18 décembre. Le documentaire sera également à regarder en replay sur 6Play sur Internet.

