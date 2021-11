Jean-Luc Mélenchon, invité de l’émission politique sur France 2 en direct à la télévision > Nouvelle soirée placée sous le signe de la politique sur la chaîne France 2, et c’est Jean-Luc Mélenchon qui se prête au jeu du direct à la télévision. Vous pouvez regarder l’émission politique avec Jean-Luc Mélenchon en direct sur France 2, dès 21 heures ce jeudi 30 novembre.

Toujours seule aux commandes, la journaliste Léa Salamé reçoit, ce soir, Jean-Luc Mélenchon, le député des Bouches-du-Rhône, dans une nouvelle émission en direct sur France 2. Après les élections présidentielles du mois de mai dernier où Jean-Luc Mélenchon est arrivé à la quatrième position du premier tour, l’ancien ministre socialiste aura obtenu un bon score lors des élections législatives de juin dernier à Marseille, avec son mouvement dont il est leader, La France Insoumise.

Regarder l'émission politique avec Jean-Luc Mélenchon en direct sur France 2 et sur France TV en replay

Désormais, son groupe ; qui compte 17 députés à l’Assemblée Nationale, est une véritable force d’opposition, un fait que n’aura pas réussi le Front National malgré sa seconde place. Malgré cela, Jean-Luc Mélenchon n’aura pas réussi à mobiliser les Français comme il le souhaitait lors des dernières manifestations contre Emmanuel Macron et sa politique. Pour se montrer plus efficace, Jean-Luc Mélenchon souhaite qu’il n’y ait plus de séparation entre les mouvements politiques et les syndicats.

Sachez qu’il vous est possible de regarder l’émission politique avec Jean-Luc Mélenchon en direct sur France 2 à la télévision, à partir de 21 heures. L’émission politique sera également à revoir sur France TV en replay, dès que vous le souhaitez.

