L’émission Des Racines et des Ailes Passion Patrimoine en vidéo sur France 3 à la télévision > Pour cette nouvelle émission sur France 3, le téléspectateur pourra découvrir un voyage dépaysant à souhait, en plein cœur de la Grèce. Il est possible de voir l’émission Des Racines et des Ailes sur la Grèce en vidéo sur France 3, à partir de 21 heures ce mercredi 29 novembre.

Numéro spécial de l’émission Des Racines et des Ailes ce soir sur la chaîne France 3, puisque l’émission, pour fêter son vingtième anniversaire, se rend en Grèce. Carole Gaessler offre alors une vue unique sur l’Acropole. Dès le début de la soirée, l’on fait alors la connaissance de Rosalia Christodoulopoulou, l’architecte en charge de la restauration du Parthénon. À proximité de la mer, l’on retrouve le centre culturel de la Fondation Stavros-Niarchos, qui symbolise toujours la place essentielle de l’art dans le cœur des Athéniens.

Voir Des Racines et des Ailes sur la Grèce en vidéo et replay sur France 3 et France TV Pluzz

Ville portuaire du nord de la Grèce, Thessalonique abrite des églises byzantines magnifiques, et classées au patrimoine de l’UNESCO. Pour le géologue Mike Styllas, l’on mène des recherches au mont Olympe, la demeure des Dieux. Enfin, en compagnie de l’architecte Angélique Evripiotis, l’on part à la découverte de ses plus belles créations, situées à Paros et à Syros.

Sachez qu’il vous est possible de voir l’émission Des Racines et des Ailes sur la Grèce en vidéo sur France 3 à la TV, ce mercredi 29 novembre, dès 21 heures. L’émission anniversaire des 20 ans est également à revoir sur Internet, sur France TV Pluzz.

