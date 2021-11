Cash Investigation sur le coton la face sombre de l’or blanc à voir en vidéo sur France 2 en replay

La nouvelle enquête de Cash Investigation sur le coton à la télévision sur France 2 en vidéo > Nouvelle soirée de Cash Investigation, et nouvelle enquête à la télévision. Pour l’occasion, Cash Investigation se penche sur la face sombre de l’or blanc, le coton. Cash Investigation sur le coton est à voir en vidéo sur France 2, à partir de 21 heures ce 28 novembre.

À l’occasion de ce nouveau numéro de Cash Investigation, l’émission révèle ce qui se cache derrière l’étiquette de nos vêtements. Dans les matières les plus utilisées à travers le monde, le coton est au centre d’un colossal business. En Asie Centrale, au Bangladesh et même en Inde, Sandrine Rigaud ; journaliste, a sillonné les routes du coton pour enquêter sur la face sombre de cet or blanc. Des armoires jusqu’aux champs de coton, il sera également question de remonter la chaîne d’approvisionnement de nos t-shirts jusqu’en Ouzbékistan, l’un des plus gros producteurs de coton à ce jour.

Direction également le Bangladesh, où des très jeunes ouvrières vivent et travaillent dans les usines comme des prisonnières. Des situations sur lesquelles les grandes enseignes Françaises ont clairement fermé les yeux. S’en suit la découverte d’un nouveau label, qui promet un coton désormais plus équitable et respectueux de l’environnement. Derrière le marketing cependant, il n’y a aucune garantie de traçabilité, et, plus grave encore, il mettrait en péril la filière d’un vrai coton biologique, et garanti sans pesticides.

