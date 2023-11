L’émission La France à un Incroyable Talent en vidéo à la télévision sur M6 > Retour de l’émission La France à un Incroyable Talent sur M6, afin de passer en revu la deuxième demi-finale. Qui des candidats de ce soir parviendront à obtenir un billet pour la grande finale en direct ? La nouvelle demi-finale de La France à un Incroyable Talent avec Soprano est à voir sur M6 dès 21 heures ce jeudi 23 novembre.

Voici déjà la deuxième demi-finale de l’émission La France à un Incroyable Talent, et, pour l’occasion, les candidats disposent toujours de deux minutes afin de présenter un numéro inédit, capable d’épater et de séduire le jury. L’enjeu est de taille, puisque c’est une place de finale et d’un hypothétique titre d’Incroyable Talent 2017 qui est à la clé des efforts fournis. Pour épauler Hélène Ségara, Kamel Ouali et Éric Antoine, Soprano se joint une nouvelle fois à la fête. Le choix des jurés est difficile, puisqu’il s’agira de désigner trois nouveaux finalistes en fin d’émission.

La nouvelle demi-finale de La France à un Incroyable Talent avec Soprano sur M6 en vidéo et replay

Qui aura alors l’honneur de poursuivre l’émission cette année ? Tout au long de l’émission, David Ginola propose également aux téléspectateurs, de revivre les meilleurs moments des auditions, avec les numéros les plus drôles ou les plus émouvants, mais également les plus spectaculaires et les plus déjantés.

Sachez que la nouvelle demi-finale de La France à un Incroyable Talent avec Soprano est à voir sur M6 en vidéo, dès 21 heures ce 23 novembre. L’émission sera également à regarder en replay sur Internet, plus tard dans la soirée.

J’aime ça : J’aime chargement…