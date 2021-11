Faut pas rêver en vidéo sur France 3 : Voir l’émission en Sicile, de l’Etna à Palerme en replay sur France Télévisions

Le nouvel épisode de l’émission Faut pas rêver en vidéo à la TV sur France 3 > Pour l’occasion du nouvel épisode de l’émission Faut pas rêver, le téléspectateur présent devant sa télévision ce soir pourra voyager du côté de la Sicile, de l’Etna à Palerme. Il est possible de voir Faut pas rêver en vidéo sur France 3, à partir de 21 heures ce 20 novembre.

Véritable théâtre à ciel ouvert, voici l’image qui collerait le mieux à la Sicile. De Palerme à Catane, Carolina De Salvo fait découvrir une Sicile étonnante aux téléspectateurs, celle qui vît à l’ombre du volcan. Sur l’île, l’Etna est bien plus qu’un symbole puisqu’il fascine autant qu’il façonne les différents paysages. Carolina est née à Rome, mais a grandi en Sicile, près de Palerme, et pouvait apercevoir l’Etna au loin. C’est d’ailleurs sur la montagne ; son nom donné sur l’île, que débute son périple. Bien que ce volcan peut faire de gros dégâts, personne ne fuit pour une simple raison, la lave enrichie le sol. Au cœur des éoliennes, on produit le vin des volcans, le Malvasia.

Les contreforts de l’Etna sont, quant à eux, une sorte de jardin d’Eden où l’on cultive parfois de l’or. Mais de l’or vert, comme à Bronte et cette célèbre pistache. La capitale de la gastronomie, de son côté, se trouve à Palerme. Ici, l’on peut se promener dans les marchés qui procurent une sensation sensorielle exceptionnelle. Enfin, de l’autre côté de l’île, Catane entretient son héritage baroque tardif.

