L’émission Capital en vidéo sur M6 à la télévision > L’émission Capital se penche plus en détail sur les nombreuses promesses d’argent et de bonheur que l’on peut vous faire ; ces promesses sont-elles des arnaques ? Ou de véritables promesses ? L’émission Capital est à voir sur M6 en vidéo.

Qu’ils soient voyants, nouveaux investisseurs, et même coachs de vie, ils ont un point en commun puisqu’ils font miroiter les plus belles heures de votre vie. Toutefois, et au bout du compte, le résultat est parfois loin d’être à la hauteur des espérances. Si vous voulez changer de vie, trouver la clé du bonheur ou créer votre entreprise, vous trouverez près de 6 000 coachs de vie, là pour vous conduire vers la réussite personnelle, et professionnelle. En moins de seulement dix ans, les Français sont devenus des accrocs au coaching.

Capital à voir sur M6 en vidéo : Replay du reportage sur les promesses d’argent et de bonheur sur 6Play

Petit détour par la voyance ensuite, puisqu’un Français sur trois consulte régulièrement un voyant et certains y dépensent même pas moins d’un millier d’euros par mois. Alors que l’INSEE recense actuellement 2 300 entreprises dédiée à la voyance, ce sont pourtant bien des dizaines de milliers de voyants que l’on peut trouver à travers la France. Enfin, pour son dernier sujet de la soirée, l’émission Capital se tourne vers les placements miracles, et ses nouveaux escrocs. Depuis plus d’un an, des sites Internet promettent aux internautes des rendements incroyables, en achetant des diamants à prix cassé.

Depuis plus d'un an, des sites Internet promettent aux internautes des rendements incroyables, en achetant des diamants à prix cassé.

