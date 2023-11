L’émission Koh-Lanta à la télévision sur TF1 > Ce soir ; et après une absence d’une semaine, la compétition s’intensifie aux Fidji et un coup de tonnerre s’apprête à s’abattre sur le camp des deux tribus réunifiées ; deux candidats vont devoir quitter l’aventure. Sachez que le nouvel épisode de Koh-Lanta sur TF1 est à voir en vidéo, dès 21 heures ce vendredi 17 novembre.

Dans le Pacifique Sud, sur l’archipel des Fidji, le rythme s’accélère pour les aventuriers encore en lice dans Koh-Lanta. En effet, ce soir, ce n’est pas un, mais bien deux candidats qui vont voir leur flambeau s’éteindre par Denis Brogniart. Les cartes pourraient alors être entièrement redistribuées, d’autant que de nouvelles alliances se sont formées et que les jeunes parviennent à tenir tête aux anciens, dans ce choc des générations.

Le nouvel épisode de Koh-Lanta sur TF1 en vidéo et sur MyTF1 en replay

Avant de retrouver le conseil à la fin de l’émission, les candidats vont devoir se disputer l’épreuve de confort. Dans cette dernière, les aventuriers se retrouvent en duo, reliés par une corde attachée à leur ceinture. Entravées, les équipes vont devoir réaliser un parcours d’obstacles. Lors de l’épreuve d’immunité, de nouveaux binômes sont formés pour une course à l’aveugle. Une qualité d’écoute et des instructions claires sont alors la clé de la réussite de cette épreuve salutaire pour les plus menacés d’élimination.

Sachez que le nouvel épisode de l’émission Koh-Lanta est à voir sur TF1 en vidéo, à partir de 21 heures ce 17 novembre. L’épisode du jour sera également disponible sur MyTF1 en replay sur Internet, plus tard dans la soirée.

