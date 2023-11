L’émission Le France à un Incroyable Talent en vidéo à la TV sur la chaîne M6 > C’est en faisant une croix sur les auditions, que la chaîne M6 limite les dégâts et propose aux téléspectateurs de suivre la phase finale de l’émission La France à un Incroyable Talent, notamment pour permettre aux finalistes, de ne pas avoir travaillé pour rien. La 1ère demi-finale de La France à un Incroyable Talent est à regarder en direct sur M6, à partir de 21 heures ce 16 novembre.

Cette saison, près de 150 candidats se sont présentés devant le jury de l’émission La France à un Incroyable Talent et 40 ont été sélectionnés pour participer aux phases finales de l’émission en direct sur M6. Les candidats disposent alors de deux minutes pour présenter un numéro capable de séduire le jury (Hélène Ségara, Kamel Ouali et Éric Antoine), afin de remporter une place pour la grande finale de La France à un Incroyable Talent. Soulignons l’absence du juré emblématique de l’émission ; Gilbert Rozon, suite à des plaintes pour harcèlements. C’est d’ailleurs pour cette raison que les auditions n’auront pas été diffusées sur la chaîne. Comme l’an passé, le jury sera rejoint par un juré invité qui disposera d’un Golden Buzzer permettant d’envoyer son numéro préféré directement en finale. Pour cette première demi-finale, c’est le chanteur Soprano qui est invité.

La 1ère demi-finale de La France à un Incroyable Talent à regarder en direct sur M6 et en replay sur 6Play

Une fois la soirée terminée, huit candidats rejoindront les cinq numéros qualifiés d’office lors des auditions avec les Golden Buzzers des jurés et de David Ginola. Lors de cette émission, les téléspectateurs pourront également découvrir les meilleurs moments des auditions ; qui n’ont pas été diffusé pour les raisons citées plus haut, et ne devraient alors pas rater les prestations les plus étonnantes des auditions.

La 1ère demi-finale de La France à un Incroyable Talent est à regarder en direct sur M6, à partir de 21 heures ce jeudi 16 novembre. Le replay sur 6Play sera également disponible, un peu plus tard dans la soirée.

