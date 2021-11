L’émission Des Racines et des Ailes en vidéo sur France 3 à la télévision > Pour sa nouvelle diffusion à la télévision, l’émission Des Racines et des Ailes offre un numéro inédit de Passion Patrimoine, dédié aux différents Massifs montagneux, comme les Pyrénées. Vous pouvez regarder l’émission Des Racines et des Ailes sur France 3 en vidéo, à partir de 21 heures ce mercredi 15 novembre 2017.

À l’occasion de ce nouveau numéro de l’émission Des Racines et des Ailes sur France 3, les équipes ont suivi de véritables passionnées des Pyrénées-Orientales tout au long de leur périple. C’est ainsi que la soirée commence en compagnie d’Éric Soulé de Lafont ; médecin et passionné d’aviation, qui survole le Massif en partant de son extrémité à l’est, le cap Béart. Passage oblige à la forteresse de Collioure, puis cap à l’Ouest.

Regarder l’émission Des Racines et des Ailes sur France 3 en vidéo : Replay du reportage Passion Patrimoine sur les Pyrénées

Pour Jean-Gabriel et Régis ; deux amis, ils entament une longue randonnée à Banyuls-sur-Mer, une randonnée qui les mènera en plein cœur du massif. Lors de la première nuit, ils plante leur tente au sommet du mont Canigou. De son côté, Julie Gimbal ; historienne de l’architecture, se rend au prieuré de Serrabona pour admirer les sculptures présentes dans le lieu.

Sachez qu’il est vous possible de regarder l’émission Des Racines et des Ailes sur France 3 en vidéo dès 21 heures ce 15 novembre. Le replay du reportage Passion Patrimoine sur les Pyrénées sera également à voir sur Internet, un peu plus tard dans la soirée.

