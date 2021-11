Le documentaire Thalassa à voir en vidéo sur France 3 à la télévision > Pour sa nouvelle programmation sur la chaîne France 3, l’émission Thalassa se dirige vers la Vendée et la Charente-Maritimes à la découverte d’une crevette d’exception. Thalassa en Vendée et en Charente-Maritimes est à voir sur France 3 en vidéo, à partir de 21 heures ce lundi 13 novembre.

En France, chaque année, ce ne sont pas moins de 123 000 tonnes de crevettes que nous mangeons. Celle qui est « la folie crevettes » nous aura gagnés. Crevette fraîche, entière, décortiquée, congelée, nature ou encore préparée, il est parfois difficile de savoir ce que nous mangeons réellement ; pêche ou élevage ? De quelle origine et qualité ? Et à quel prix ? C’est à quelques semaines de la folie de fin d’année, que l’émission Thalassa lève le voile sur ce remarquable succès commercial. Pour l’occasion, Fanny Agostini est allée à la rencontre de toutes celles et ceux qui vivent pour les crevettes.

Thalassa en Vendée et en Charente-Maritimes sur France 3 en vidéo : La découverte d’une crevette d’exception à voir en Replay

Autre sujet abordé et personnes rencontrées ensuite. En effet, Thalassa part en direction des chasseurs d’épaves. Pas moins de 3 millions de navires échoués ou coulés ont été recensé par l’UNESCO, et ils sont nombreux ; entre Le Havre et Le Tréport, ou encore à la Martinique, à se sentir une âme d’explorateur. C’est en compagnie des plus téméraires d’entre-eux que nous descendons à la découverte d’une épave mythique, le Britannic, le navire jumeau du Titanic. Ce dernier repose à 120 mètres de profondeur.

L’émission Thalassa en Vendée et en Charente-Maritimes est à regarder sur France 3 en vidéo, dès 21 heures ce 13 novembre. La découverte d’une crevette d’exception est aussi à voir en Replay sur Internet, plus tard dans la soirée.

Partager : Twitter

Facebook