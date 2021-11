Resident Evil 7 fait un carton, tandis que Pokémon GO effectue une MAJ pour modifier les raids > Une fois n’est pas coutume, de nombreuses actus sont à mettre en avant du côté des jeux-vidéo. Avant de revenir sur la liste des jeux-vidéo améliorés pour la Xbox One X, faisons un détour par les ventes de Resident Evil 7, et la MAJ des raids de Pokémon GO.

Ce tour d’horizon débute alors avec Resident Evil 7, qui aura permit un retour triomphal de la licence, sur les terres du survival horror, finalement et globalement bien loin de l’action que l’on connaissait dans les derniers opus (sans parler de la vue à la première personne). Succès total donc pour Resident Evil 7, puisque le titre a franchi la barre des 4 millions d’exemplaires vendus. Toutes plateformes confondues, Resident Evil 7 s’est alors écoulé à 4,1 millions d’unités et il ne fait nul doute que ces chiffres augmentent encore, puisque la version Gold du titre sera disponible dès le 12 décembre prochain, sur PC, PS4 et Xbox One. Dans un autre univers, c’est Pokémon GO qui se met à jour, en modifiant les raids et en y incluant de nouveaux boss, afin d’éviter une lassitude et une routine s’installant chez les joueurs. Si certains boss des paliers 3 et 4 n’ont pas changé, les Tier 1 et 2, en revanche, propose des affrontements face à de nouveaux Pokémon. En Tier 1, l’on retrouve alors Herbizarre, Reptincel et Chrysacier, tandis que le Tier 2 se dote de Magneton, Tenefix, Sablaireau, Tentacruel, Ossatueur et Crustabri.

4 millions pour Résident Evil 7, une MAJ pour les raids de Pokémon Go et les jeux-vidéo améliorés pour la Xbox One X

Enfin, terminons ce tour d’horizon des news, en se penchant sur la liste des jeux-vidéo améliorés pour la Xbox One X, la dernière console de Microsoft, sortit hier. Si vous retrouverez de très nombreux jeux-vidéo améliorés pour la Xbox One X et affichant fièrement les nouveaux logos sur la boîte, d’autres, en revanche, posséderont des améliorations, mais qui ne sont pas mises en avant sur la jaquette du titre, la faute à une sortie bien antérieure à la machine. Dans cette liste, l’on pourra noter la présence, entre autres, d’Assassin’s Creed Origins, de Call of Duty WW II, de Crackdown 3, Dead Rising 4, Fifa 18, Fallout 4, Gears of War 4, Final Fantasy XV, Forza Motorsport 7, Halo 5, L.A Noire, Mafia 3, La Terre du Milieu : L’ombre de la guerre, Need for Speed : Payback, Outlast 2, PES 2018, Resident Evil 7, State of Decay 2, Steep, the Witcher 3 : Wild Hunt, The Evil Within 2, Ghost Recon Wildlands, ou encore Zoo Tycoon et Wolfenstein 2 : The New Colossus, pour ne citer qu’eux.

Partager : Twitter

Facebook