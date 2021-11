Qui prendra la suite ? L’émission à voir sur France 3 en vidéo et en replay sur Internet

L’émission Qui prendra la suite ? À voir à la télévision en vidéo sur France 3 > Ce soir, c’est une nouvelle émission qui prend l’antenne de la chaîne France 3, une émission qui permet, notamment, de se plonger dans le monde des artisans. Qui prendra la suite ? La nouvelle émission est à voir sur France 3 en vidéo à la télévision, dès 21 heures ce 10 novembre 2017.

Qu’ils soient ébéniste, confiseur, luthier, potier, artisan-fromager ou maître-verrier, ils ont tous un point commun, ils sont artisans et passionnés. Alors que certains sont à la recherche d’une personne pour les épauler, d’autres sont en quête d’un vrai partenaire de travail, voire même d’un successeur. Les six professionnels vont alors faire la connaissance de candidats qui ont la volonté ou le savoir-faire. Mais les artisans trouveront-ils la perle rare ? Lors du précédent épisode, Pierre, ébéniste, Dominique, potière, Charlotte, productrice de fromages, Jean-Yves, confiseur, Julian, luthier et Emmanuelle, maître-verrier, ont tous fait passer de nombreux entretiens d’embauche pour afin de choisir ceux à qui ils feraient découvrir leur univers.

Qui prendra la suite ? La nouvelle émission à voir sur France 3 en vidéo et en replay sur Internet

Pour cette nouvelle émission ; et donc nouvelle semaine, nous retrouvons les artisans dans leurs ateliers. Entre le bois, l’argile, le sucre, le verre ou encore le fromage, les différents candidats vont devoir mettre la main à la pâte. Les premiers moments seront d’ailleurs synonyme de beaucoup de surprises.

Sachez que Qui prendra la suite ? La nouvelle émission est à voir sur France 3 en vidéo, à partir de 21 heures ce vendredi 10 novembre 2017, mais aussi en replay sur Internet, plus tard dans la soirée et une fois la diffusion TV terminée.

