Les sorties jeux-vidéo de novembre et la mise en ligne du PlayStation Now, les jeux-vidéo en streaming sur PS4

Entre le service de streaming de Sony sur PS4 et les nombreuses sorties prévues du mois de novembre, les joueurs auront de quoi faire > Profitons de ce week-end pour revenir sur les jeux marquants du mois de novembre, avant de faire un détour par la PS4 de Sony, puisque le PlayStation Now est enfin en service.

Pour ne pas changer des habitudes, les fins d’années se veulent très chargées en sorties de jeux-vidéo. Après un bon mois d’octobre et ses nombreuses perles ; à commencer par l’excellent Super Mario Odyssey, charge au mois de novembre de proposer des titres majeurs et très attendus du public et des joueurs. Dès lors, le début du mois de novembre se voulait exceptionnel avec la sortie du dernier Call of Duty WW2, prenant à nouveau la Seconde Guerre Mondiale comme théâtre des évènements, et se poursuivra avec Sonic Forces, le 7 novembre prochain. Need for Speed Payback permettra de folles courses endiablées (le 10 novembre), tandis que Star Wars Battlefront 2 ravira les amateurs de TPS futuriste le 17. Difficile également de ne pas évoquer la sortie, le 7 novembre, de la prochaine Xbox One X, la console la plus puissante à ce jour, ou du prochain épisode de Pokémon, Pokémon Ultra Soleil et Pokémon Ultra Lune, le 17.

Autre info importante, le système PlayStation Now est enfin disponible en France ! Disponible depuis belle lurette aux États-Unis, le PlayStation Now est un service de cloud gaming permettant, contre un abonnement mensuel de 16,99 euros, d’avoir accès à un catalogue de jeux complets, sans avoir besoin de les acheter. L’on soulignera que le PlayStation Now est disponible aussi bien sur PS4 que sur PC ; à noter, une manette Dual Shock est obligatoire pour lancer le service depuis le PC. Ce sont, au lancement du service, plus de 400 jeux PS3 et PS4 qui sont disponibles et Sony prévoit de rajouter des titres tous les mois. Service en streaming sur PS4, ce dernier demandera néanmoins une bonne connexion Internet pour faire tourner les titres ; un minimum de 5MB/s est demandé, pour les « petits » jeux. Sachez également qu’avant de vous abonner au service, vous pouvez profiter de la période d’essai de 7 jours, notamment pour découvrir si votre connexion est suffisante pour profiter du PlayStation Now.

